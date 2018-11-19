Томские рафтеры взяли «серебро» на Чемпионате мира

Томский Обзор / Фото: 19 ноября 2018 // Фото: Tomsk.gov.ru

Чемпионат мира по рафтингу завершились в Аргентине — соревнования проходили в провинции Неокен на реке Алюминий. Рафт-команда «Томск-Одисссей» завоевала серебряные медали чемпионата в дисциплине «слалом», сообщает пресс-служба обладминистрации.

«Наша команда боролась за победу с хозяевами соревнований и в итоге завоевали серебро», — рассказал президент Федерации рафтинга России, руководитель Федерации рафтинга и гребного слалома Томской области Алексей Широков.

Второй результат томичи показали также в длинной гонке и стали серебряными призерами в абсолютном зачете чемпионата мира по рафтингу – 2018, повторив достижения молодежных команд Томской области в 2014 и 2016 году.

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