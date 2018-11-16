Land Cruiser и Niva столкнулись на трассе в Томской области
19 ноября 2018 / Томский Обзор / Фото: 70.мвд.рф
В минувшую субботу, 17 ноября, в на 1 километре Советско-Соснинского месторождения столкнулись Toyota Land Cruise Prado и Chevrolet Niva, сообщает пресс-службу УМВД по Томской области.
По предварительным данным, 51-летний водитель Toyota не справился с управлением, автомобиль выехал на встречную полосу, где столкнулся со встречным Chevrolet Niva.
С травмами оба водителя госпитализированы.
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