Land Cruiser и Niva столкнулись на трассе в Томской области

Томский Обзор / Фото: 19 ноября 2018 // Фото: 70.мвд.рф

В минувшую субботу, 17 ноября, в на 1 километре Советско-Соснинского месторождения столкнулись Toyota Land Cruise Prado и Chevrolet Niva, сообщает пресс-службу УМВД по Томской области.

По предварительным данным, 51-летний водитель Toyota не справился с управлением, автомобиль выехал на встречную полосу, где столкнулся со встречным Chevrolet Niva.

С травмами оба водителя госпитализированы.

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