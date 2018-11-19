Более 11 тысяч человек проголосовали за имя для томского аэропорта

19 ноября 2018 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

Томичи и жители области активно участвуют в выборе имени для томского аэропорта. Информация о ходе голосования ежедневно обновляется на сайте Великиеимена.рф. Всего же количество проголосовавших в финальном туре конкурса «Великие имена России» превысило 500 тысяч человек, сообщает пресс-служба обладминистрации.

В голосовании за имя для томского аэропорта на сегодняшний день больше всего голосов отдано за Николая Рукавишникова (4 660), на втором месте Николай Камов (3 714), за Андрея Савиных отдали свой голос 2 648 человек.

Голосование продолжается до 30 ноября. Каждый может отдать свой голос на сайте Великиеимена.рф, в социальных сетях «Вконтакте» и «Одноклассники», по телефону «горячей линии» 8-800-707-93-17 (звонок бесплатный).

Как отметил председатель Общественной палаты Томской области Евгений Чойнзонов, называть аэропорты в честь выдающихся соотечественников — мировой тренд.

Евгений Чойнзонов также призвал воздержаться от разного рода спекуляций: «Уже говорил и еще раз подчеркну — речь не идет о юридическом переименовании аэропортов, в том числе томского. Топоним Богашево в названии обязательно останется. Новое имя, которое выберут сами жители Томской области, лишь дополнит официально действующее. При этом никаких бюджетных денег на изготовление вывески и внутреннее брендирование томского аэропорта присвоение имени не потребует».

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