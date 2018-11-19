Суд ввел конкурсное производство на полгода на томской «Сибмагистрали»

19 ноября 2018 / Томский Обзор

Арбитражный суд Томской области ввел конкурсное производство сроком на полгода в ООО «Сибмагистраль», выполнявшем ряд работ для ОАО «Томскгазпром» (дочернее добывающее предприятие ОАО «Востокгазпром»), сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные картотеки арбитражных дел.

«У должника имеются признаки банкротства, по состоянию на 30 октября в реестр требований кредиторов включены требования в размере 217,495 млн рублей, возможность восстановления платежеспособности отсутствует; имущества должника достаточно для покрытия судебных расходов и расходов на выплату вознаграждения арбитражному управляющему», — говорится в решении суда.

В реестр требований кредиторов, в частности, включены 193,924 тыс. рублей требований кредиторов второй очереди, 188,084 млн рублей — третьей очереди (из них 127,892 млн рублей обеспечены залогом имущества), 29,217 млн рублей — требования кредиторов по возмещению убытков в форме упущенной выгоды, взысканию неустоек.

По состоянию на 31 декабря 2017 года балансовая стоимость имущества составляет 378,642 млн рублей. Компании принадлежит ряд земельных участков и строений в селе Мельниково Шегарского района Томской области, а также транспортные средства.

В решении также говорится, что за год с 31 декабря 2016 года до 31 декабря 2017 года платежеспособность организации по текущим обязательствам резко снизилась: если на начало периода компания могла погасить кредиторскую задолженность за счет выручки за 5,1 месяца, то на конец периода этот срок составлял 13,3 месяца.

Суд назначил судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего и вопроса о завершении или продлении процедуры конкурсного производства на 6 мая 2019 года.

Временный управляющий Павел Песоцкий будет исполнять обязанности конкурсного управляющего до 18 января, когда суд назначит нового конкурсного управляющего.

Ранее сообщалось, что заявление о признании «Сибмагистрали» банкротом подал Алексей Фролов (руководит двумя компаниями в Томске, занимающимися строительством дорог и транспортировкой газа по трубопроводам), долг перед которым составил 614 тыс. рублей. В апреле 2018 года суд признал требования А.Фролова обоснованными и ввел в отношении ООО процедуру банкротства — наблюдение.

По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Сибмагистраль» зарегистрировано в селе Мельниково Томской области. Компания контролируется менеджментом (гендиректор — Валерий Майков). В 2016–2017 годах «Сибмагистраль» получила подряды на обустройство кустов скважин на месторождениях «Томскгазпрома» (90 млн рублей, 97 млн рублей), на поставку щебня (92 млн рублей, 53 млн рублей), а также на строительство кустовых оснований и автодорог на месторождениях (117 млн рублей, 139 млн рублей).

В «Томскгазпроме» от комментариев отказались.

«Востокгазпром» через «Томскгазпром» обладает правом разработки семи участков углеводородов: Мыльджинского, Северо-Васюганского, Казанского, Останинского, Чкаловского, Рыбального и Сомовского.

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