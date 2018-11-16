В Томской области полицейские спасли детей и родителей из горящего дома

Томский Обзор / Фото: 19 ноября 2018 // Фото: 70.мвд.рф

В селе Мельниково трое полицейских спасли людей из горящего дома, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

Пожар произошел поздним вечером. На месте происшествия быстро собрались односельчане, в числе которых трое полицейских, проживающих неподалеку: участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Шегарскому району капитан полиции Сергей Процкий, старший инспектор отделения по вопросам миграции ОМВД России по Октябрьскому району капитан полиции Михаил Волынко и помощник УУПиПДН ОМВД России сержант полиции Роман Кривошеин. Зная, что в доме находятся четыре семьи с малолетними детьми, полицейские незамедлительно предприняли меры к спасению жильцов.

Они сообщили о происшествии в экстренные службы, а затем через окна эвакуировали детей и помогли выбраться взрослым. Также сотрудники полиции помогли хозяевам вынести из горящего дома ценное имущество и документы.

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