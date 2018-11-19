В Томске на Герасименко появится многоуровневая парковка

Томский Обзор / Фото: 19 ноября 2018 // Фото: Вячеслав Смирнов

Комиссия по землепользованию и застройке предоставила администрации Томска разрешение на условно-разрешенный вид использования по адресу: Томск, ул. Герасименко, 7г, сообщает пресс-служба мэрии.

В рамках развития территории микрорайона «Восточный» на данном земельном участке планируется размещение многоуровневой парковки, стоянки для автомобилей. Это будет удобно, так как подъездная дорога к строительству данного объекта уже имеется. Обращение поступило в целях приведения земельного участка в соответствие с утвержденной градостроительной документацией и направления его на торги.

Тэги/темы: