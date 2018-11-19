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Томич выиграл «серебро» на чемпионате России по пауэрлифтингу

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Мастер спорта России международного класса Сергей Усов представил Томскую область на чемпионате России по пауэрлифтингу (жиму лежа), который прошел в Суздале, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Томич выступал в весовой категории 120 килограммов: из трех попыток судьи засчитали две, таким образом, результат 340 килограммов принес Сергею Усову серебряную медаль соревнований. В октябре 2018 года томич стал абсолютным чемпионом Европы, установив новый рекорд России — 350 килограммов в жиме штанги лежа.

Всего в соревнованиях участвовали более 180 спортсменов из 41 региона страны.

Спортсмен тренируется в Томской областной спортивной школы олимпийского резерва под руководством своего отца Сергея Усова.

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