В Томске начался монтаж главного ледового городка

19 ноября 2018 / Томский Обзор / Фото: Алина Колпакова

В Томске начался финальный этап подготовки к Новому году. Городские службы уже монтируют деревянную горку и развешивают иллюминацию на площади Новособорной, где разместится центральный ледовый городок.

Как сообщает пресс-служба мэрии, 21 ноября начнется монтаж главной городской ели. 24-метровое дерево высотой с 8-этажный дом и диаметром 10 метров будет установлена на резной ледяной цоколь. Украсят елку более 750 сверкающих звезд и шаров, а также гирлянды, длина которых в совокупности превысит 6 тысяч метров.

Открытие ледового городка запланировано на 14 декабря. В этот день для томичей будет организован большой праздник «Елка-2019. Томск встречает Новый год!».

Главный ледовый городок на Новособорной будет украшен праздничной иллюминацией, светодиодным фонтаном, ледовыми фигурами. Скульпторы вырежут изо льда Томский острог, главный корпус Томского госуниверситета, Дом с жар-птицами и другие известные здания. Как и в прошлом году, для томичей будут работать две большие горки — ледяная и деревянная, а также детские горки и ледяной лабиринт.

В переулке Томский разместится ледовый каток с прокатом коньков. Особых эмоций томичам добавит иллюминация «Звездное небо», к монтажу которой уже приступили специалисты «Горсетей».

Кроме того, украшением площади послужат 30 ледяных фигур, выполненных мастерами-участниками фестиваля «Хрустальный Томск». В том году темой фестиваля выбрана «Зимняя фантазия». О своем участии в фестивале уже заявили скульпторы из 12 стран. И авторитетное жюри сейчас оценивает эскизы, чтобы выбрать лучшие команды, которые создадут томичам сказку изо льда.

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