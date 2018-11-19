В Томской области изъяли более 4 тонн контрафактного алкоголя

Томский Обзор / Фото: 20 ноября 2018 // Фото: 70.мвд.рф

Полицейские провели около 100 проверочных мероприятий в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Алкоголь», сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

В результате проведенных мероприятий были задержаны подозреваемые, которые для организации производства и последующего складирования алкоголя использовали ряд жилых, подсобных и складских помещений, а также боксы на территории гаражных комплексов.

В рамках расследования одного из уголовных дел сотрудниками полиции обнаружено нелегальное производство алкогольной продукции. В ходе обысков изъят фальсифицированный алкоголь под брендами известных отечественных и зарубежных марок, а также сырье и оборудование для его изготовления. Из оборота изъято кустарное оборудование для производства алкогольной продукции, около 1500 литров спиртосодержащей жидкости и более 2200 литров алкогольной продукции.

Сотрудниками полиции, период проведения профилактического мероприятия «Алкоголь», из оборота изъято более четырёх тонн литров алкогольной и спиртосодержащей продукции, выявлено 54 административных правонарушений по статьям 14.2, 14.16, 14.17 и 14.17.1 КоАП Российской Федерации.

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