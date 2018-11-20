Вчера в Томске загорелись Mercedes и Hyundai

20 ноября 2018 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Вчера, 19 ноября, в Томске загорелись две припаркованные иномарки, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Томской области.

Первый инцидент произошел у дома по ул.Пушкина, 61а. Здесь загорелся припаркованный Mercedes-Benz Т-180 2001 года выпуска. Сообщение о возгорании поступило в 16.12. В результате пожара частично обгорели салон автомобиля и багажное отделение.

Второе сообщение поступило в 20.48. В мкрн.Наука по ул.Воробьева загорелся Hyundai Accent 2004 года выпуска. В результате пожара частично выгорел моторный отсек автомобиля.

По предварительным данным, причиной обоих пожаров стала неисправность систем транспортного средства.



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