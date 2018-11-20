Томичам расскажут о науке о счастье и природе креативности

Томский Обзор / Фото: 20 ноября 2018 // Фото: Vk.com/kurilka.tomsk

В пятницу, 23 ноября, в Томске в Лаборатории когнитивных исследований и психогенетики (Московский тракт, 8, аудитория 022) состоится очередная Курилка Гутенберга, участники которой смогут познакомимся с наукой о счастье и природой креативности, сообщают организаторы в группе мероприятия ВКонтакте.

В качестве спикеров выступит Олег Ли, Международный центр исследований развития человека, лаборатория Когнитивных Исследований и Психогенетики, Томский Государственный Университет. Он расскажет, что наука думает о счастье и благополучии, рождаются ли оптимистами или становятся, можно ли научиться оптимизму, есть ли связь между благополучием и хорошей успеваемостью, почему в жизни больше неприятностей (они находят нас сами), а не хороших событий (их нужно добиваться).

Еще одним спикером станет Влада Репейкова, Международный центр исследований развития человека, Лаборатория Когнитивных Исследований и Психогенетики, Томский Государственный Университет. Она расскажет о природе креативности, какое отношение она имеет к приготовлению блюд, Исааку Ньютону или же к созданию магнитно-резонансного томографа в виде пиратского корабля.

Вход свободный по предварительной регистрации.

Начало в 18:00.

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