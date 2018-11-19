В Томске столкнулись Toyota и два Subaru, пострадал человек

Томский Обзор / Фото: 20 ноября 2018 // Фото: 70.мвд.рф

Вчера вечером, 19 ноября, в Томске столкнулись Toyota Corolla и Subaru Legacy, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 22.00 на регулируемом перекрестке улиц Алтайской и Красноармейской. По предварительным данным, 20-летний водитель Toyota, двигаясь по улице Красноармейской, выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с Subaru Legacy, который двигался по Алтайской. После этого автомобиль Subaru Legacy совершил столкновение с попутным автомобилем Subaru Forester.

В результате происшествия травмирован 20-летний молодой человек – пассажир автомобиля Toyota.

Тэги/темы: