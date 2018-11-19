Несовершеннолетний пострадал в лобовом ДТП с двумя иномарками (ФОТО)

Томский Обзор / Фото: 20 ноября 2018 // Фото: 70.мвд.рф

Сегодня утром, 20 ноября, в поселке Зональная станция столкнулись две Toyota Corolla, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

Инцидент произошел около 7.30. По предварительным данным, 23-летний водитель иномарки не справился с управлением, в результате чего произошло столкновение со встречным автомобилем.

В результате ДТП пострадал 14-летний пассажир одного из автомобилей, который был пристегнут штатным ремнем безопасности. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Очевидцев и свидетелей данного происшествия просят обратиться в дежурную часть УГИБДД УМВД России по Томской области по номеру 8(3822) 664-422, либо в дежурную часть ОМВД России по Томскому району по телефону: 8(3822) 795-200.

Фото: 70.мвд.рф

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