В Томске разработали цифровую модель ливневой канализации

Томский Обзор / Фото: 20 ноября 2018 // Фото: Администрация Томска

Специалисты ТГАСУ по заказу администрации Томска провели обследование и инвентаризацию томской ливневой канализации. Все трубопроводы, колодцы, коллекторы — в общей сложности более 24 тысяч элементов — внесены в компьютерную программу, которая формирует общую базу данных. Цифровая модель ливневой канализации поможет оперативно регулировать работу и развитие системы водоотведения Томска.



Как сообщает пресс-служба мэрии, перспективный вариант, по которому планируется развитие городской системы водоотведения, связан с увеличением объемов стока в городскую систему ливневой канализации за счет увеличения количества водосборных площадей. Это предполагает строительство новых ливневых коллекторов. Одновременно будет проведена поэтапная реконструкция всех сетей и сооружений системы водоотведения, исчерпавших свой срок эксплуатации.



Так, помимо перекладки участков труб механическими повреждениями, предлагается строительство ливневых коллекторов. Новые коллекторы в ближайшие годы могут появиться по переулку Школьному, переулку Светлому, по улице Интернационалистов, по переулку Днепровскому. Три томских ливневых коллектора будут реконструированы: на ул. Б. Подгорной до выпуска в озеро Цимлянское, по пр. Фрунзе от ул. Елизаровых до пр. Комсомольского и коллектора по улице Степана Разина.



Среди перспективных мероприятий по развитию системы ливневой канализации Томска разработчиками схемы также предлагается строительство напорного коллектора Мыс Воскресенской горы, строительство ливневой канализации в поселке Светлом, по переулку Юрточному и переулку Ближнем, реконструкция дренажа по улице Тимакова и переулку Красноармейскому, а также капитальный ремонт ливневой канализации по переулку Базарному и инженерная защита сооружений от подтопления территории «Татарская слобода».

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