В Колпашеве потратят 500 тыс. руб на установку новых светильников

20 ноября 2018 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев

В 2018 году на модернизацию сетей уличного освещения из бюджета Колпашевского городского поселения выделено почти 1,6 млн рублей, сообщает пресс-служба обладминистрации.

На выделенные средства в текущем году в Колпашеве произведена плановая установка 236 светильников по улицам Ленина, Белинского, Кирова, Советский Север, Коммунистическая, Карла Маркса, Пушкина, Калинина и Папанина. Еще 16 светильников установлено в селе Тогур по улицам Советской, Чапаева, Мичурина, Совхозной, Восточной, Королева и переулку Колхозному.



Всего за последние три года в Колпашевском городском поселении заменено 456 светильников. В планах на 2019 год направить более 1 млн рублей на дополнительное освещение улиц и 500 тысяч рублей на реконструкцию и установку новых светильников.

Тэги/темы: