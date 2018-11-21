Молодые мамы в Томской области смогут записать ребёнка в детсад и получить материнский капитал через портал GOSUSLUGI.RU

Рождение ребёнка – это огромное счастье. Особенно, если пополнение в семье происходит не в первый раз. Семьям, у которых родился второй ребёнок, государство обеспечивает однократную выплату материнского капитала, оказывая материальную помощь в воспитании ребёнка. Также в России действует система дошкольного образования: родители могут записать подросшего малыша в детский сад, где его будут обучать по дошкольной программе.

И теперь Интернет-портал GOSUSLUGI.RU поможет томичам получить обе эти услуги быстрее и проще! Записать ребёнка в детский сад и подать заявление на материнский капитал можно теперь через сайт портала – достаточно зарегистрироваться и найти нужную услугу во вкладке «Жизненные ситуации». Эта вкладка содержит несколько разделов, предоставляющих разнообразные услуги или информацию по всем основным социальным вопросам. Так, в разделе «Образование» теперь можно узнать всё о дошкольном образовании и о процессе записи ребёнка в детский сад. А раздел «Семья» предоставляет подробную и доступную информацию о различных выплатах и пособиях после рождения ребёнка.

Когда рождается второй ребёнок, вместе со счастьем приходят заботы о его здоровье, питании, одежде. Всё это влечёт материальные расходы, которые может с лихвой покрыть материнский капитал. И портал gosuslugi.ru позаботился о том, чтобы получение сертификата на материнский капитал отнимало как можно меньше времени и сил! Теперь заполнить заявление на сертификат можно прямо на сайте gosuslugi.ru – нужно лишь найти в «Жизненных ситуациях» раздел «Семья», пройти по ссылке «Пособия, выплаты и льготы» и выбрать нужную услугу. Здесь вы сможете не только заполнить электронную форму заявления, но и узнать всю основную и дополнительную информацию об услуге!

После рождения ребёнка стоит подумать не только о насущных заботах. Чтобы в будущем без проблем отдать подросшее чадо в детский сад, нужно заранее встать в очередь, подав соответствующее заявление. Портал gosuslugi.ru позаботился и об этом! Записать ребёнка в детский сад и следить за очередью томичи теперь смогут через сайт портала. Для этого в разделе «Жизненных ситуаций» под названием «Образование» есть специальная ссылка «Дошкольное образование». Пройдя по ней, пользователь портала найдёт много полезной информации о процедуре записи и необходимых документах, а также сможет подать электронное заявление и встать в очередь. Информация о текущей очереди получается здесь же – достаточно нажать кнопку «Проверить очередь».

Получение материнского капитала, запись ребёнка в детский сад – раньше для этого нужно было возиться с бумажными заявлениями и ходить по инстанциям. Но с Интернет-порталом gosuslugi.ru это останется в прошлом!

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