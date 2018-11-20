В начале декабря в Томске откроется зимний спортивный сезон

Томский Обзор / Фото: 20 ноября 2018 // Фото: Pixabay.com

В начале декабря, 2 числа, на лыжной базе «Метелица» (ул. Королёва, 13) пройдет «Открытие зимнего спортивного сезона 2018-2019». В рамках мероприятия пройдут соревнования по лыжным гонкам среди мужчин, женщин, юношей и девушек и по лыжному двоеборью.

Заявки на участие принимаются до 27 ноября по адресу: dvoeborje@yandex.ru и в кабинете № 1 лыжной базы «Метелица».

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие соответствующую подготовку и медицинский допуск врача

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