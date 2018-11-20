Независимая сеть АЗС в Томске снизила цену на Аи-92 на 2,4% за неделю

Томский Обзор / Фото: 20 ноября 2018 // Фото: Pixabay.com

Цены на бензин и дизельное топливо в Томской области за неделю с 6 по 15 ноября изменились разнонаправленно, владелец крупнейшей независимой АЗС сообщает об отсутствии дефицита топлива.

«Сейчас „Газпромнефть — Региональные продажи“ по запросу обеспечивает нас бензином, но дизеля у них нет. „Роснефть“ не отпускает бензин, но дизельное топливо понемногу дает — на той неделе дали два отсека, на этой полтора бензовоза. Дефицита нет, но что будет завтра — нет ясности. На бирже взять бензин сложно», — сообщает агентство «Интерфаксу-Сибирь» со ссылкой на директора ООО «Сибнефтепродукт» (сеть АЗС ELKE Auto) Константин Фрибус.

По словам К.Фрибуса, компания имеет минимальную маржинальность — «не более двух рублей с литра».

«Газпромнефть — Региональные продажи» обеспечивают равный доступ к ресурсу для всех участников рынка. Для мелкооптовых клиентов сохранены варианты взаиморасчета, такие как отсрочка платежа и банковская гарантия», — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе компании.

В пресс-службе «Роснефти» (MOEX: ROSN) не комментируют эту информацию. Между тем в заявлении компании относительно ситуации с продажей топлива независимым сетям АЗС говорится, что ажиотаж, развернувшийся вокруг темы обеспечения внутреннего рынка нефтепродуктов, искусственно подогревается недобросовестными игроками. Проблем с обеспечением топливом потребителей, как и дефицита топлива в стране нет, считает НК.

По данным управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Томской области, цены на АЗС «Сибнефтепродукта» за литр Аи-92 снизились на 2,44%, до 40 рублей. Стоимость Аи-95 и дизельного топлива не изменилась: литр стоит 42 рубля и 46,5 рубля соответственно.

Стоимость литра Аи-92 на заправках АО «Томскнефтепродукт» ВНК (НК «Роснефть») осталась на уровне прошлой недели — 39,8 рубля, Аи-95 — 41,85 руля. При этом цена за литр дизеля выросла на 4,49%, до 46,55 рубля.

Цены на бензин марки Аи-92 на АЗС ООО «Газпромнефть-Центр» в течение недели варьировались в диапазоне 39,6-40,4 рубля за литр, на Аи-95 — 41,65-42,45 рубля за литр. При этом стоимость литра дизеля выросла на 4,49% — до 46,55-47,05 рубля за литр.

Оптовые цены на топливо у «Томскнефтепродукта» ВНК изменились: стоимость Аи-92 снизилась на 7,05% (до 49,54 тыс. рублей за тонну), Аи-95 — снизилась на 9,72% (до 51,64 тыс. рублей за тонну), зимнего дизельного топлива — на 11,37% (до 54,15 тыс. рублей за тонну).

Стоимость опта у Восточно-Сибирского отделения ООО «Газпромнефть-Региональные продажи» за отчетный период не изменилась: тонна Аи-92 стоит 49,543 тыс. рублей, Аи-95 — 51,647 тыс. рублей, дизель — 54,167 тыс. рублей.

По данным регионального ФАС на конец 2017 года, в Томской области 127 АЗС, в том числе 43 станции «Томскнефтепродукт» ВНК, 25 — «Газпромнефть-Центр», оставшиеся 59 — независимые АЗС. По данным сайта «Сибнефтепродукта», компании принадлежит 12 АЗС.

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