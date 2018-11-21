Томичей приглашают на «Мамины пироги»

21 ноября 2018 / Томский Обзор

В воскресенье, 25 ноября, в Томске в холле Большого концертного зала Томской филармонии (пл.Ленина, 12а) состоится благотворительный семейный праздник, посвященный Дню матери «Мамины пироги», сообщают организаторы — фонд им.Алены Петровой.

В этом году на столах будут стоять кулинарные изделия на любой вкус от известных в Томске кондитерских, а также выпечка, приготовленная руками наших любимых мам и ароматное «мамочкино варенье». Также детей и взрослых ждут разнообразные мастер-классы для детей и взрослых, фотовыставка, сказочный кукольный спектакль и ростовые куклы. Шоу музыкальных пузырей «Юлёк Пузырек» порадует ребят своей новой программой, так же вас ждет шоу дрессированной обезьянки от студии «Циркуль», и клоун Лепа Сосискин уже готовит праздничный сюрприз. И это далеко не все.

Кроме того, к участию приглашаются кондитерские и профессиональные кулинары. Для этого необходимо испечь пирог и передать его организаторам. Сладкий дар будет отдан за пожертвование на празднике и поможет подопечным фонда. Важно: принимаются только сладкие кулинарные изделия (ягодные, фруктовые).

«Мы всегда говорим, что помогать можно весело! А на празднике „Мамины пироги“ еще и вкусно! Это мероприятие уже в первый год получило много положительных отзывов — и вот уже шестой год подряд мы постараемся не только всех вкусно накормить и подготовить хорошую развлекательную программу, но и подготовим несколько сюрпризов. И, конечно, мы надеемся, что за время праздника нам удастся собрать необходимую сумму для помощи детям» — отмечает руководитель Фонда им. Алены Петровой Елена Алексеевна.

В этом году все собранные средства будут направлены на помощь тяжело больным детям Дома ребенка, которые не могут самостоятельно питаться. Они нуждаются в специальных приборах (комплекты низкопрофильных гастромических питательных трубок), которые сделают процесс питания комфортным. Для приобретения комплектов необходимо собрать 200 000 рублей.

Мероприятие пройдет с 13.00 до 16.00. Вход свободный.

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