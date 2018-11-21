Пожарные эвакуировали 15 человек из горящего дома в Томске

21 ноября 2018 / Томский Обзор / Фото: Николай Солонцов

Вчера, 20 ноября, в Томске загорелся 3-этажный кирпичный жилой дом по ул.Белинского, 21 а/1, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 13.23. К приезду пожарных был задымлен подъезд, горело в квартире на 3 этаже. Была угроза распространения огня на крышу. Пожарные эвакуировали по лестничным маршам 15 человек.

В результате в коридоре на 3 этаже обгорела стена над электрощитовой на площади 2 кв.метров, закоптились стены в подъезде. Возгорание удалось ликвидировать к 13.49.

Причины пожара устанавливаются.

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