Томские ученые запатентовали робота – «разведчика», устойчивого к радиации

Томский Обзор / Фото: 21 ноября 2018 // Фото: Tsu.ru

Ученые Томского госуниверситета получили патент на робототехнический комплекс (РК) для мониторинга территорий с химической и радиационной загрязненностью. «Робот-колесо» способен передвигаться по земле, воде, снегу, воздуху и вертикальным поверхностям. Помимо проведения мониторинга, он может спасать людей на воде и на суше.

Как сообщают в пресс-службе вуза, разработка уже обратила на себя внимание МЧС и «Росатома». Наличие патента позволит ученым ТГУ производить РК для структур, чья работа связана с повышенной опасностью.

Авторами патента на изобретение № 2-661-295 «Устройство для определения и разметки участков территорий с химическим и радиоактивным заражением» являются шесть ученых. Правообладатель интеллектуальной собственности — Томский государственный университет.

«Благодаря системам технического зрения и элементам искусственного интеллекта наш робот хорошо ориентируется в пространстве и имеет высокую маневренность. Робот может разворачиваться на ограниченной территории, например, на лестничной клетке, что позволяет использовать его внутри здания», — говорит один из главных разработчиков, ученый ФИТ ТГУ Владимир Сырямкин.

В ходе обследования территории он собирает большой объем информации: датчики анализируют состав грунта и воздуха, фиксируют показатели уровня радиации и химического заражения, цветная 3-D видеокамера и камера ночного видения позволяет воспроизвести все, что «видит» робот. Полученные данные робот в зашифрованном виде отправляет на центральный пульт управления. Команды, которые поступают с него, также кодируются, что позволяет обеспечить высокий уровень защиты информации. Чтобы обеспечить широкий функционал РК, ученые написали три компьютерных программы, на которые тоже оформлены патенты.

Несмотря на свой небольшой вес — 15 килограммов вместе со всем оборудованием — робот способен транспортировать груз массой до одного центнера. Это делает его пригодным для спасения людей в ситуации, когда в зараженную зону не могут попасть сотрудники специализированных служб.

«Робот уже получил высокую экспертную оценку на нескольких крупных выставках, среди которых „Интерполитех“ — ежегодная международная выставка средств обеспечения безопасности государства. К нему проявили большой интерес представители разных сфер, в том числе МЧС и работники атомной промышленности. Наличие патента дает нам „зеленый свет“ в производстве робототехнических комплексов для любой структуры, деятельность которых сопряжена с высоким риском», — отмечает Владимир Сырямкин.

Владимир Иванович Сырямкин — д.ф.-м.н., профессор ФИТ ТГУ, директор Центра превосходства «Интеллектуальные технические системы», автор 115 патентов в области робототехники и систем технического зрения.

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