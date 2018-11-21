Сегодня в уборке томских улиц участвует более 60 единиц техники

21 ноября 2018 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба мэрии Томска

Сегодня, 21 ноября, бригады «Спецавтохозяйства» работают на улицах первой и второй категорий, где ежедневно проходит большой поток автомобилей. Они убирают снег с проезжей части, при возможности откидывают его с помощью шнекоротора, сообщает пресс-служба мэрии Томска.



Также механизированные звенья выведены на Иркутский тракт на участке от путепровода до ул. Мичурина по правой стороне. Автогрейдеры со шнекоротором работают на остановках по ул. Пушкина, на проезжей части ул. Рабочая, Ачинская, Новгородская, Никитина, П. Осипенко, пер. Мариинский и др. Фронтальный снегопогрузчик убирает снег по ул. А. Крячкова. Финский шнекоротор «Арктик» отбрасывает снег с проезжей части на пр. Развития. Всего в дневной уборке САХ задействовало 64 единицы техники. Она была выведена на магистрали после окончания часа пик. Томичей просят не парковать автомобили в местах работы коммунальных служб, это препятствует качественной уборке снега.

Сегодня ночью в уборке города участвовало 99 единиц снегоуборочной техники. На отсыпку дорог и пешеходных зон израсходовали 697 тонн антигололедного реагента и 18 тонн песка. На полигон САХ доставило 2187 тонны снега.



В нормативное состояние в ночь на среду были приведены участок ул. Учебная от пр. Ленина до ул. Красноармейская, ул. Вершинина от ул. Нахимова до прзд. Вершинина, ул. Ф. Лыткина от ул. Нахимова до прзд. Вершинина, ул. Кулагина от ул. Елизаровых до пр. Фрунзе, ул. Енисейская от ул. Киевская до пр. Комсомольский, остановки общественного транспорта по ул. Яковлева и в районе ДОСААФ. Автогрейдеры выгребали снег на остановках, в парковочных и заездных карманах по пр. Ленина на участке от Московского тракта до ул. Нахимова, по Московскому тракту, ул. Нахимова, Елизаровых, Советская от пр. Фрунзе до пр. Кирова, в пер. Спортивный, вокруг пл. Новособорная.



Шнекороторная техника ткинула снег с проезжей части по ул. Вершинина на участке от пр. Кирова до ул. Усова, по ул. Енисейская от пр. Комсомольский до ул. Шевченко. Техникой «Арктик» снег был отброшен с пр. Ленина на отрезке улично-дорожной сети от ул. Нижне-Луговая до ул. Профсоюзная, в районе развязки на 4-й поликлинике, по Иркутскому тракту от ул. Беринга до транспортного кольца.



К уборке города также активно подключились и подрядчики районных администраций. Накануне они скалывали уплотненный снег в пос. Кузовлево, по ул. Мельничная, вывозили его с ул. Циолковского, Ракетная, центральных улиц в селе Тимирязевское и пос. Геологов и др. Лестницы очистили по ул. Тимакова, Советская, Артема, Мокрушина.

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