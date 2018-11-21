Томские власти отсудили аэропорт Стрежевой у московской компании в пользу «Томск Авиа»

Томский Обзор / Фото: 21 ноября 2018 // Фото: Pixabay.com

Арбитражный суд Томской области удовлетворил заявление томских властей о признании незаконной продажи имущества аэропорта Стрежевой, вернув его в конкурсную массу банкротящегося ООО «Авиакомпания «Томск Авиа», сообщает агентство новостей «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные картотеки арбитражных дел.

Истцом выступило муниципальное образование городского округа Стрежевой в лице администрации Стрежевого и департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области.

Суд признал имущественный комплекс аэропорта «социально значимым объектом», поэтому покупатель — ООО «Рэй Медикэл Машинэри» (Москва) — должно вернуть авиакомпании имущество, а авиакомпания — возместить стоимость покупки, 6,15 млн рублей.

Решение в законную силу не вступило, оно может быть обжаловано в Седьмой Арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня его вынесения.

«Если решение вступит в законную силу, то в дальнейшем лот вновь будет выставлен на торги», — пояснил агентству «Интерфакс-Сибирь» конкурсный управляющий «ТомскАвиа» Николай Скажутин.

Ранее сообщалось, что в октябре 2017 года ООО «Рэй Медикэл Машинэри» приобрело на торгах имущество аэропорта Стрежевой в Томской области за 6,15 млн рублей, на 13,6% дешевле начальной цены. В лот вошли четыре земельных участка общей площадью 34 тыс. 169 кв. метров, семь нежилых строений площадью от 9 кв. метров до 363 кв. метров (общая площадь 974,2 кв. метров), шесть зданий площадью от 66 кв. метров до 2 тыс. 193 кв. метров (общая площадь 3 тыс. 839 кв. метров), а также станция пенотушения и пристройка к доку Ми-8. При этом на победителя не накладывалось обязательство выполнять аэропортовую деятельность.

По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Рэй Медикэл Машинэри» принадлежит предпринимателю Виктору Брызгалову и занимается производством облучающего и электротерапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях. Компания зарегистрирована в Москве в середине 2016 года.

При этом инфраструктура аэропорта (взлетно-посадочная полоса, перрон, рулежные дорожки, места стоянок вертолета) принадлежит ООО «Промавиасервис», аффилированному с авиакомпанией «Томск Авиа». Ранее дважды Федеральная служба судебных приставов по региону выставляла это имущество на реализацию, однако оба раза торги были прекращены: ведомство решило, что реализовать имущество не будет. Начальная цена лота на последних торгах составляла 39,6 млн рублей.

Аэропорт Стрежевой расположен на севере Томской области, обслуживает пассажиропоток одноименного города. Регулярные полеты в Стрежевой выполняются из Томска.

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