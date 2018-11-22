В Томске откроется виртуальное представительство Государственного музея истории религии

22 ноября 2018 / Томский Обзор / Фото: Павел Андрющенко

На Санкт-Петербургском международном культурном форуме руководители Государственного музея истории религии (Санкт-Петербург) и Томского областного краеведческого музея им. М.Б. Шатилова подписали соглашение о сотрудничестве.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, соглашение предусматривает совместную методическую, образовательную и творческую деятельность, а также открытие на площадках Томского краеведческого музея виртуального представительства Государственного музея истории религии, где томичи смогут познакомиться с мировыми религиями с помощью мультимедиа и информационно-образовательных материалов.

Благодаря виртуальным турам можно будет «посетить» экспозиции Государственного музея истории религии и увидеть культовые сооружения Санкт-Петербурга.

Государственный музей истории религии — это единственный в России музей, экспозиции которого представляют историю возникновения и развития религии. Музейное собрание насчитывает более 180 тысяч экспонатов, древнейшие из которых датируются четвертым тысячелетием до нашей эры.

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