Томичам предлагают поучаствовать в исследовании причин увольнений
22 ноября 2018 / Томский Обзор / Фото: Pixabay.com
Служба занятости Томской области проанализирует причины увольнения в организациях региона. Соответствующее исследование запущено здесь.
Для этого специалисты подготовили анкету из 11 вопросов. Анкета анонимная и собирает обобщенные, неперсональные данные о сотруднике и организации, где он был занят и из которой решил уволиться.
Анкета включает вопросы о стаже, сфере деятельности, причинах увольнения, психологической атмосфере в экс-коллективе, уровне ожиданий от работы (оправдался ли он).
Проанализировав результаты опроса, специалисты оценят причины увольнения сотрудников из разных организаций и используют эту информацию для улучшения условий работы персонала.
Тэги/темы: