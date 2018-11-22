Томичам предлагают поучаствовать в исследовании причин увольнений

Томский Обзор / Фото: 22 ноября 2018 // Фото: Pixabay.com

Служба занятости Томской области проанализирует причины увольнения в организациях региона. Соответствующее исследование запущено здесь.

Для этого специалисты подготовили анкету из 11 вопросов. Анкета анонимная и собирает обобщенные, неперсональные данные о сотруднике и организации, где он был занят и из которой решил уволиться.

Анкета включает вопросы о стаже, сфере деятельности, причинах увольнения, психологической атмосфере в экс-коллективе, уровне ожиданий от работы (оправдался ли он).

Проанализировав результаты опроса, специалисты оценят причины увольнения сотрудников из разных организаций и используют эту информацию для улучшения условий работы персонала.

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