«Томскнефть» провела профилактические уроки электробезопасности в стрежевских школах

20 ноября 2018 / Пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК / Фото: Пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

В ноябре тематические встречи с учащимися были организованы в девяти школах города. Сотрудники управления промышленной, пожарной безопасности и охраны труда «Томскнефти» совместно с представителем управления энергетики рассказали ребятам об основах электробезопасности.

Школьникам разъяснили все виды опасности (от бытовых приборов до крупных энергообъектов) и последствия поражения электрическим током, познакомили с предупреждающими знаками, повторили запрет приближаться к электроустановкам ближе чем на 20 метров. Иными словами, напомнили те нехитрые правила, соблюдение которых может спасти не только здоровье, но и жизнь. Ведь порой именно детская жизнь становится той высокой ценой, которой уплачено за простую неосторожность, незнание или безобидную на первый взгляд шалость.

Уважаемые взрослые, обязательно найдите время, чтобы напомнить эти правила своим детям.

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