«Дочка» «Томскнефти вошла в число лидеров рейтинга компаний «Ростнефти»

14 ноября 2018 / Пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК / Фото: Пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

«ТомскНИПИнефть» — дочернее общество АО «Томскнефть» ВНК — вошла в число лидеров интегрального рейтинга компании «Роснефть».

В рамках этого ежегодного конкурса в различных отраслевых номинациях НК «Роснефть» выявляет дочерние общества, продемонстрировавшие лучшие результаты при выполнении производственных планов, повышении эффективности деятельности и управления.

По итогам 2017 года коллектив «ТомскНИПИнефть» занял третье место в рейтинге корпоративных научно-исследовательских и проектных институтов компании.

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