«Томскнефть» победила в конкурсе «Лидер природоохранной деятельности в России-2018»

2 ноября 2018 / Пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК / Фото: Пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

АО «Томскнефть» ВНК впервые награждено дипломом победителя XIV всероссийского конкурса «Лидер природоохранной деятельности в России-2018» в номинации «За экологическую ответственность».

Награждение победителей прошло в Москве в рамках седьмого международного форума «Здоровье человека и экология-2018». В этой встрече приняли участие руководители и представители федеральных и региональных органов законодательной и исполнительной власти, общественных организаций, а также ученые и практики. Эксперты оценили большой вклад «Томскнефти» в сохранение окружающей среды. Рациональное природопользование, сокращение техногенного воздействия производства на природу являются основополагающими принципами деятельности нефтяного предприятия. Присуждение награды — один из показателей его экологической культуры.

Тэги/темы: