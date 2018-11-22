Михайловскую рощу нужно сохранить, а не превратить в парк развлечений - Немцева

22 ноября 2018 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

Выступая на на 25-м собрании Законодательной Думы Томской области депутат Галина Немцева отметила нецелесообразность размещения на территории Михайловской рощи парка развлечений.

«Выйти сегодня на эту трибуну меня побудило огромное количество обращений томичей, вызванное новостью о создании на территории Михайловской рощи парка развлечений. Цитирую новость с сайта администрации города: „Инвестор обязуется не вырубать деревья, и не строить капитальные объекты. В проекте планируется пересмотреть выход к реке, установить детские и семейные аттракционы. Такие, например, как Колесо обозрения, благодаря которому можно будет рассмотреть всю красоту рощи.“ Простите, а аттракционы, такие как колесо обозрения- это не капитальный объект? Он не требуют установки фундамента? А вот Минстрой, например, так не считает», — отметила депутат.

Она также напомнила, что Михайловская роща — очень важная для города уникальная экосистема с сохранившимися редкими породами деревьев, родниками, пока не испорченная влиянием города.

Кроме того, депутат высказалась и насчет присвоения нового названия этому парку.

«Смею напомнить, что Михайловской рощу в честь основателя, купца Михайлова, мецената, человека с активной жизненной позицией, при участии которого в Томске было реализовано большое количество проектов по благоустройству, строительство школ и училищ, больниц и библиотеки. Благодарные томичи сами назвали именем купца рощу, которую он оборудовал для отдыха жителей. Не Михайлов предложил увековечить свое имя, это сделали люди, оценив его вклад в историю и развитие Томска, — отметила Немцева. — Ставить вопрос о новом названии этого места, видимо для того, чтобы затем оборудовать его памятниками себе любимым, считаю некорректным».

Депутат так же уверена, что Михайловскую рощу нужно развивать как уникальную природную территорию, необходимую любому современному городу. Привлечь к обсуждению специалистов, прежде всего, экспертов-экологов, биологов, гидрогеологов, специалистов в области лесо-паркового хозяйства, ландшафтных дизайнеров.

«Нужно сохранить родники, массив реликтового леса, ландшафт, проложить экологические маршруты, то есть ориентироваться на экологическую и образовательные функции этой территории, а не развлекательную. В целом, многообразие планов благоустройства Михайловской рощи как-то не увязывается с элементарным отсутствием там на сегодня урн для мусора. Может быть сначала попытаться организовать порядок в роще, а не замахиваться на очередное покорение космоса?», — подытожила депутат.

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