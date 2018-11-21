Пассажир иномарки погиб при столкновении с двумя грузовиками на трассе Томск-Мариинск (ФОТО)

Томский Обзор / Фото: 22 ноября 2018 // Фото: 70.мвд.рф

Сегодня утром, 22 ноября, на трассе Томск-Мариинск столкнулись Toyota Ipsum, Scania и Iveco, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 8.00 на 38 километре трассы. По предварительным данным, 50-летний водитель Toyota не справился с управлением и столкнулся со встречными грузовиками.

В результате ДТП водитель легкового автомобиля получил телесные повреждения и был госпитализирован. Пассажир этой же машины скончался до приезда медиков.

Фото: 70.мвд.рф

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