На семинаре службы занятости обсудят рынок труда Томской области

Томский Обзор / Фото: 22 ноября 2018 // Фото: Pixabay.com

Завтра, 23 ноября, в Бизнес-корпусе Томского госуниверситета (ул.Набережная р.Ушайки, 12) пройдет семинар «Интеграция глобального и регионального рынков труда. Региональная идентичность Томской области». Организаторами выступают Департамент труда и занятости населения и НИ ТГУ.

«Томская область представляет собой уникальный регион: с одной стороны, здесь транспортный тупик и сложная логистика, с другой — колоссальная концентрация квалифицированной рабочей силы. Причем сила это сосредоточена в конкретной отрасли, ведь Томск — город науки и образования. Таким образом, люди, чтобы иметь работу, должны предоставлять либо образовательные, либо наукоемкие услуги», — рассказал кандидат исторических наук, доцент кафедры мировой политики, зам. исполнительного ди⁠ректора «TSSW: Сибирский институт будущего» по образованию ТГУ Сергей Мирошников.

Транспортный тупик и трудная логистика делают возможности привлечения сюда инвесторов очень сложной задачей, поэтому Томская область вынуждена искать те ниши на мировом рынке, которые позволят ей зарабатывать деньги на образовательных и высокотехнологичных продуктах, избегая этих проблем. Примеры таких решений в области есть, например, сфера ИТ достаточно развита и работает через интернет: программисты живут в Томске и получают деньги со всего мира. Поэтому две основных задачи семинара: во-первых, переключить сознание людей с местечкового на глобальное, заставить их шире взглянуть на то, что происходит в мире. И тогда стратегическое планирование переподготовки трудовых ресурсов в области может быть повернуто в сторону глобального рынка. А вторая сверхзадача — с участниками семинара попробовать нащупать те точки — кроме ИТ и образования — которые позволят Томской области занять определенный сегмент на глобальном рынке.

К участию в семинаре приглашаются сотрудники НКО, предприниматели, представители образовательных организаций, HR-специалисты компаний, представители СМИ.

Ознакомиться с программой семинаров и зарегистрироваться в качестве участника можно здесь. За дополнительной информацией по проектным семинарам необходимо обратиться по номеру: +7 (913) 103 79-23.

Начало в 13:30.

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