Томичей просят сообщать о случаях выталкивания снега на дорогу

22 ноября 2018 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Мэрия Томска просит горожан помочь с фото- и видеофиксацией случаев выталкивания снега на проезжую часть.

Как сообщает пресс-служба мэрии, «Санитарная милиция Томска» проверила на наличие договоров на вывоз снега объекты потребительского рынка, расположенные вдоль основных городских магистралей: пр. Ленина, Фрунзе, Кирова, Комсомольский, ул. Пушкина, Иркутский тракт и др.

«На момент проверки из 300 объектов потребительского рынка договора на вывоз снега отсутствовали у 90% торговых точек. При этом мы видим, что снег идет ежедневно. И магазины в любом случае убирают его, чтобы обеспечить подходы к своим зданиям для покупателей. Но либо выталкивают его на проезжую часть, либо складируют на внутриквартальные территории. И мы намерены с этим бороться всеми доступными нам методами», - рассказал заместитель мэра по благоустройству Вячеслав Черноус.

Руководители ряда объектов потребительского рынка ссылаются на то, что вывозят снег по факту, при этом не подтверждают факт вывоза талонами на городской снегоотвал. Хотя после начала проверок количество приобретенных талонов на снегоотвал уже кратно возросло.

Привлечь к административной ответственности нерадивых руководителей торговых объектов может помочь фото- и видеофиксация случаев выталкивания снега на проезжую часть или внутриквартальные территории. В связи с этим администрация Томска просит томичей, ставших свидетелями этого, не оставаться равнодушными. При этом важно зафиксировать номера погрузчиков и адрес места события.

Фото и видео можно присылать в «Санитарную милицию» или районные администрации по адресу: sanmil@admin.tomsk.ru.

Сообщить о подобных случаях также можно по телефонам:

Ленинский район - 46-92-14;

Советский район - 46-92-15;

Октябрьский район - 46-92-17;

Кировский район - 46-92-18.

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