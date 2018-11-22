Томские АЗС перестали жаловаться на ситуацию с топливом - ФАС

Томский Обзор / Фото: 22 ноября 2018 // Фото: Pixabay.com

Томское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России отмечает стабилизацию ситуации на топливном рынке региона, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь».

«В настоящее время жалобы, которые к нам активно поступали в начале ноября о проблемах с получением топлива, отсутствуют. Мы считаем, что сегодняшний уровень цен позволяет работать независимым сетям АЗС не в убыток, а даже получать какую-то прибыль», — сказал начальник отдела экономического анализа регионального ФАС Сергей Паньков в ходе заседания общественно-консультативного совета при ведомстве в четверг.

По его словам, теперь ФАС обратила внимание на районы Томской области, в которых нет автозаправочных станций вертикально-интегрированных нефтяных компаний (ВИНК).

«Будем смотреть за розничными АЗС, особенно за занимающими доминирующее положение. В частности, есть вопрос по Парабельскому району, где нет ВИНК, там ситуация иная», — отметил С.Паньков.

После совета он пояснил журналистам, что цена на бензин в этом районе выросла до 55 рублей за литр, хотя обоснованная цена для этого района — 48-50 рублей.

По информации регионального УФАС, цены на топливо за неделю с 15 по 22 ноября в основном остались на уровне прошлой недели. Изменилась только стоимость дизельного топлива у крупнейшей сети АЗС — ООО «Сибнефтепродукт» — на 0,97%, до 47 рублей за литр. В остальном розничные и оптовые цены на топливо остались неизменными.

Согласно данным регионального управления ФАС, на конец 2017 года в Томской области насчитывалось 127 АЗС, в том числе 43 станции «Томскнефтепродукт» ВНК, 25 — «Газпромнефть-Центр», оставшиеся 59 — независимые АЗС. В том числе, крупнейшей сети ELKE Auto («Сибнефтепродукт») принадлежат 12 АЗС.

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