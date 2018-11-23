В Томске смонтируют 13 светодиодных фонтанов

23 ноября 2018 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

По традиции в канун новогодних праздников в Томске установят 13 светодинамических фонтанов. Самая крупная светодиодная конструкция появится на месте фонтана на площади Новособорной, сообщает пресс-служба мэрии.

Световые фигуры в виде цветов, морских волн, бенгальских огней и сказочных деревьев также установят в Лагерном саду, сквере Ворошилова, на ул.Шевченко, 62а, перекрестках Б.Хмельницкого с ул. Энергетиков, пр.Фрунзе и ул.Елизаровых, в поселке Лоскутово, у школы в микрорайоне Мокрушина, на Иркутском тракте, 116, возле Драмтеатра, перед корпусом ТГУ на Московском тракте и ТГАСУ.

Кроме того, на площади Новособорной будут установлены сакуры, световые фонарики, «ежики» из гирлянд. Световые конструкции украсят осветительные опоры по пр. Мира и Комсомольскому, Московскому, Иркутскому и Богашевскому трактам, ул. Елизаровых, Нахимова, Новосибирской, 79 Гв. Дивизии, 5ой Армии, Профсоюзной и другие.

Уже завершается монтаж «звёздного неба» над переулком Томским. На проспекте Ленина смонтировали новые световые перетяги с изображением герба Томска и в стиле «Гжель». Перетяги с цветочными мотивами украсят проспекты Фрунзе и Кирова. Иллюминация будет включена 14 декабря, вместе с главной городской елкой на площади Новособорной.

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