«Томскнефть» впервые награждена дипломом победителя XIV всероссийского конкурса «Лидер природоохранной деятельности в России-2018»

23 ноября 2018 / Пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК / Фото: Пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

«Томскнефть» признана победителем конкурса «Лидер природоохранной деятельности в России-2018». Нефтяники стали лучшими в номинации «За экологическую ответственность».

Всероссийский конкурс прошёл в 14-й раз, однако «Томскнефть» в нём участвовала впервые. Награды вручались в Москве в рамках седьмого международного форума «Здоровье человека и экология-2018». От имени акционерного общества диплом победителя принял начальник управления по охране окружающей среды А.А.Варавин.

— Комиссия оценивала общий вклад предприятий в экологическую деятельность, в частности снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, работу по рекультивации земель, сокращению отходов производства, — отметил Андрей Александрович. — Природоохранная деятельность является одним из приоритетных направлений «Томскнефти». Продолжается реализация целевой газовой программы, согласно которой наше Общество не только сокращает вредные выбросы, но и за счёт попутного нефтяного газа вырабатывает собственную электроэнергию. Освоено новое для нас направление: утилизация буровых отходов. Налажена технология, позволяющая из бурового шлама получать строительный материал. Он используется на производственных объектах «Томскнефти», для собственных нужд.

Значительный объем вложений в природоохранную деятельность предусмотрен и на следующий год. Нефтяники планируют начать строительство полигона ТБО на Крапивинском, Игольско-Таловом и Лугинецком месторождениях, реконструкцию канализационно-очистных сооружений Крапивинского промысла и поселка Пионерный. Кроме того, предусмотрена реконструкция шламонакопителей нефтяных шламов на Игольско-Таловом и Васюганской группе нефтяных месторождений. На Вахском нефтяном шламонакопителе предстоит восстановить поля биодеградации. Будет выполнен капитальный ремонт полигонов ТБО на Вахе и Герасимовском промысле.

В жюри конкурса вошли представители федеральных министерств, профильных комитетов Совета Федерации и Госдумы РФ, руководители общественных организаций, известные ученые и ректоры вузов. Присуждение награды, демонстрирует стремление «Томскнефти» постоянно повышать свою экологическую культуру. Рациональное природопользование, сокращение техногенного воздействия производства на природу являются основополагающими принципами для нефтяников.

"Лишь 15 предприятий по всей России получили звание лидера природоохранной деятельности. Конечно же, это престижная награда, свидетельствующая об общественном признании достижений «Томскнефти» в области охраны окружающей среды", — добавил А.А.Варавин.

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