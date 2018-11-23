Суд вновь продлил арест экс-главе томского ГУ МЧС Бегуну, обвиняемому во взяточничестве

23 ноября 2018 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Ленинский районный суд Томска в четверг удовлетворил ходатайство следствия о продлении ареста бывшему руководителю ГУ МЧС по региону Михаилу Бегуну, которого обвиняют в получении взятки, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу суда.

Суд продлил арест на два месяца — до 24 января 2019 года.

Как сообщалось, в июле 2018 года в отношении тогда еще начальника ГУ МЧС России по Томской области М.Бегуна возбудили уголовное дело о получении взятки с особо крупном размере (п."в» ч.5 ст.290 УК РФ). Речь идет о взятке в 300 тыс. рублей.

По предварительным данным следствия, подозреваемый незаконно потребовал от своего подчиненного изыскать денежные средства у руководителей коммерческих организаций, подконтрольных ГУ МЧС России по Томской области, высказав готовность оказать содействие предпринимателям. Позднее он отдал распоряжение о незаконной выдаче предпринимателю, согласившемуся на эти условия, лицензии на осуществление деятельности данной коммерческой организации при отсутствии необходимого оборудования.

В конце августа Михаила Бегуна временно отстранили от руководства томским главком, на его место временно назначили первого заместителя начальника главного управления ведомства по Алтайскому краю Олега Еременко. Затем Михаил Бегун был уволен указом президента РФ.

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