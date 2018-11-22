Пожилая женщина пострадала при падении из маршрутки в Томске
23 ноября 2018 / Томский Обзор / Фото: 70.мвд.рф
Вчера днем, 22 ноября, в Томске при падении из маршрутки получила травмы 65-летняя женщина, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Инцидент произошел около 14.10 на Иркутском тракте, 82б. По предварительным данным, 60-летний водитель маршрутки во время высадки пассажиров на остановке не убедился в безопасности и начал движение. В результате выходящая из автобуса женщина упала на территорию остановочного комплекса.
С травмами пострадавшая доставлена в медучреждение.
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