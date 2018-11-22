Пожилая женщина пострадала при падении из маршрутки в Томске

Томский Обзор / Фото: 23 ноября 2018 // Фото: 70.мвд.рф

Вчера днем, 22 ноября, в Томске при падении из маршрутки получила травмы 65-летняя женщина, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 14.10 на Иркутском тракте, 82б. По предварительным данным, 60-летний водитель маршрутки во время высадки пассажиров на остановке не убедился в безопасности и начал движение. В результате выходящая из автобуса женщина упала на территорию остановочного комплекса.

С травмами пострадавшая доставлена в медучреждение.

Тэги/темы: