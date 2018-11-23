Почти 50 водоочистных станций отправили в районы Томской области

Томский Обзор / Фото: 23 ноября 2018 // Фото: Pixabay.com

В 2018 году в 14 районов Томской области доставлены 47 водоочистных комплексов, изготовленных в рамках губернаторского проекта «Чистая вода». Сегодня, 23 ноября, в поселке Нижний Склад бурят сваи под последнюю, 47-ю, станцию, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Остальные станции — уже на подготовленных муниципалитетами площадках в Асиновском (8), Александровском, Бакчарском, Верхнекетском, Зырянском, Парабельском (по одной — в каждом), Первомайском, Кожевниковском, Томском (по две станции), Каргасокском (6), Молчановском (3), Кривошеинском (9), Шегарском, Колпашевском (по четыре станции) районах и в городе Томске (2).

Как сообщил начальник департамента ЖКХ и госжилнадзора Томской области Яков Грель, эти локальные водоочистные комплексы смонтированы, к ним подведена вода и электричество.

«Сборки и монтажа ожидают две станции, они размещены в закрытых помещениях — в Асиновском районе в поселке Большой Кордон, в Верхнекетском в Степановке. На этих объектах пуско-наладочные работы завершатся в течение ноября», — уточнил Яков Грель.

После запуска в работу всех 47 станций 2018 года к 56,5 тысячи селян, получивших качественную питьевую воду в 2017-м, добавятся еще 28 тысяч жителей Томской области.

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