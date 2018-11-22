Пьяный водитель без прав устроил ДТП с участием четырех автомобиле на трассе Томск — Колпашево

Томский Обзор / Фото: 23 ноября 2018 // Фото: 70.мвд.рф

Вчера вечером, 22 ноября, на трассе Томск—Колшпашево столкнулись ВАЗ-21099, Hyundai, ГАЗ-330232 и Nissan Diesel, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 20.30 на 118 километре трассы. По предварительным данным, 28-летний водитель автомобиля ВАЗ-21099 потерял управление и допустил касательное столкновение со встречным Hyundai. Затем ВАЗ-21099 продолжил движение и столкнулся со встречным ГАЗ-330232, который после удара выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Nissan Diesel. После столкновения автомобиль Nissan Diesel съехал с проезжей части в кювет.

С травмами 39-летний водитель автомобиля ГАЗ и водитель отечественного легкового автомобиля доставлены в больницу. Экспертиза показала, что транспортным средством водитель ВАЗ-21099 управлял в состоянии алкогольного опьянения. Права управления мужчина не имеет.

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