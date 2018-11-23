В Томской области запустили второй пакет цифровых каналов

Томский Обзор / Фото: 23 ноября 2018 // Фото: Pixabay.com

Областной радиотелевизионный передающий центр сегодня, 23 ноября, начал запуск телевизионных передатчиков второго пакета цифровых каналов на всей территории Томской области, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Теперь 20 бесплатных цифровых эфирных каналов смогут смотреть подавляющее большинство жителей региона, в то время как раньше такая возможность была лишь у населения Томска, ЗАТО Северск и части Томского района.



«Запуск второго мультиплекса — важный и закономерный виток на пути к цифровизации региона и всей страны в целом. Еще несколько лет назад жители глубинки могли принимать не более четырех аналоговых каналов. Теперь их стало 20 в принципиально другом качестве. Благодаря внедрению новых технологий и единого информационного стандарта все жители получили равные возможности в получении информации. Это одно из важнейших прав в условиях современного мира», — подчеркнул Владимир Юршин — директор филиала РТРС «Томский областной радиотелевизионный передающий центр»



Он также отметил, что в Томской области действуют 35 станций, которые на протяжении пяти лет обеспечивают цифровым сигналом более 97% жителей региона. В 2019 году специалисты планируют расширить и радиосеть, установив для этого 41 FM-передатчик.



Узнать больше о цифровом телевидении и способах подключения можно на сайте смотрицифру.рф или по бесплатной горячей линии 8-800-220-20-02.



Состав первого ТВ-мультиплекса: Первый канал, Россия-1, Матч ТВ, НТВ, Пятый канал, Россия-К, Россия-24, Карусель, ОТР и ТВ Центр. Во второй ТВ-мультиплекс входят: Рен ТВ, Спас, СТС, Домашний, ТВ-3, Пятница, Звезда, МИР, ТНТ и Муз ТВ.

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