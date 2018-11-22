Mercedes и Chevrolet Niva столкнулись на трассе Томск—Колпашево, один человек погиб (ФОТО)

Томский Обзор / Фото: 23 ноября 2018 // Фото: 70.мвд.рф

Сегодня утром, 23 ноября, на трассе Томск-Каргала-Колпашево столкнкулись Mercedes-Benz ML-32 и Chevrolet Niva, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 11.55 на 21 километре трассы. По предварительным данным, 58-летний водитель «Мерседеса» не справился с управлением и столкнулся со встречным автомобилем. В результате оба водителя госпитализированы, а 45-летний пассажир «Шевроле Нива» скончался на месте ДТП до приезда бригады «скорой».

По данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Очевидцев и свидетелей происшествия просят обратиться в дежурную часть УГИБДД УМВД России по Томской области по номеру 8(3822) 664-422, либо в дежурную часть ОМВД России по Томскому району по телефону: 8(3822) 795-200.

Фото: 70.мвд.рф

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