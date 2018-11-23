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Почти 9000 человек проголосовали за имя Николая Рукавишникова для томского аэропорта

Томские новости, Конкурсы и акции, великие имена конкурс аэропорт Почти 9000 человек проголосовали за имя Николая Рукавишникова для томского аэропорта

Всего за 10 дней финального голосования конкурса «Великие имена России» проголосовало почти 1,6 миллиона россиян. Результаты голосования в ежедневном режиме обновляются на сайте проекта Великиеимена.рф, сообщает пресс-служба администрации Томской области.

В выборе имени для аэропорта Томска уже приняли участие более 20 тысяч человек. По-прежнему лидирует кандидатура космонавта, дважды Героя Советского Союза Николая Рукавишникова – за него проголосовали 8 720 человек. На второй позиции – авиаконструктор Николай Камов – его кандидатуру поддержали 6 987 человек. Замыкает тройку врач-хирург Андрей Савиных, набравший 4 586 голосов.

Голосование продолжается. До 30 ноября включительно отдать свой голос может любой желающий на сайте Великиеимена.рф , в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» , а также по телефону горячей линии 8-800-707-93-17 (звонок бесплатный).

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