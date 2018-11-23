Почти 9000 человек проголосовали за имя Николая Рукавишникова для томского аэропорта

Томский Обзор / Фото: 23 ноября 2018 // Фото: Pixabay.com

Всего за 10 дней финального голосования конкурса «Великие имена России» проголосовало почти 1,6 миллиона россиян. Результаты голосования в ежедневном режиме обновляются на сайте проекта Великиеимена.рф, сообщает пресс-служба администрации Томской области.



В выборе имени для аэропорта Томска уже приняли участие более 20 тысяч человек. По-прежнему лидирует кандидатура космонавта, дважды Героя Советского Союза Николая Рукавишникова – за него проголосовали 8 720 человек. На второй позиции – авиаконструктор Николай Камов – его кандидатуру поддержали 6 987 человек. Замыкает тройку врач-хирург Андрей Савиных, набравший 4 586 голосов.



Голосование продолжается. До 30 ноября включительно отдать свой голос может любой желающий на сайте Великиеимена.рф , в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» , а также по телефону горячей линии 8-800-707-93-17 (звонок бесплатный).

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