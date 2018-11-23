«Серебро» Чемпионата мира благодаря хорошей подготовке

Томский Обзор / Фото: 23 ноября 2018 // Фото: Sibagrogroup.ru

«Аграрная Группа» помогла подготовиться и показать высокие результаты на главном международном соревновании команде копыловского рафтинг-клуба «Одиссей». Команда юношей из томского поселка, представлявшая сборную России, завоевала четыре медали на Чемпионате мира по рафтингу, который прошел в Аргентине.

За две недели проведения Чемпионата «Томск-Одиссей» дважды стала обладателем бронзовых медалей в дисциплинах спринт и параллельный спринт, а также завоевала два «серебра» в слаломе и длинной гонке. В общекомандном зачете наши рафтингисты по итогам всех дисциплин взяли «серебро».

В течении двух лет «Аграрная Группа» выделила клубу более двух миллионов рублей, которые пошли на покупку оборудования и организацию профессиональных тренировок. Возможность отточить трюки в ходе регулярных занятий в бассейне «Звездный» и не только, позволила ребятам добиться высокого результата на Чемпионате и практически дотянуться до чемпионства.

Фото: Sibagrogroup.ru

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