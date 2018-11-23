Сибирский медуниверситет и Фонд перспективных исследований открыли совместную лабораторию

Томский Обзор / Фото: 23 ноября 2018 // Фото: СибГМУ

Сибирский государственный медицинский университет и Фонд перспективных исследований (ФПИ) будут совместно решать научные-прикладные задачи на стыке биомедицины, инженерного дела и информатики в интересах оборонно-промышленного комплекса, сообщает агентство новостей «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу вуза.

ФПИ и СибГМУ в пятницу открыли в университете новую лабораторию медико-инженерных технологий, которая поможет внедрить в профессиональную деятельность военнослужащих новые биотехнические интеллектуальные системы. В частности, речь идет об интеллектуальных системах поддержки принятия врачебных решений, медицинских роботах для неотложной помощи и эвакуации, системах диагностики и коррекции психоэмоционального состояния и профилактики боевого стресса.

«Цель создания лаборатории — формирование нового центра компетенций в области перспективных медико-инженерных технологий обеспечения профессиональной деятельности военнослужащих», — приведены в сообщении слова ректора вуза Ольги Кобяковой.

Технологии, которые будут разработаны на базе лаборатории, можно будет также использовать в различных областях медицины катастроф и гражданской медицины.

Кадровый состав лаборатории включает в себя специалистов по кибернетике, IT-технологиям, радиоэлектронике, биомедицинской инженерии, клинической медицине, фармакологии и клинической психологии, отмечает пресс-служба.

Фонд перспективных исследований действует в целях содействия осуществлению прорывных научных исследований в интересах обороны страны и безопасности государства.

В ходе сотрудничества ФПИ направляет в Минобороны России проекты для проведения экспертизы, разработки предложений по их сопровождению и использованию полученных результатов в интересах создания принципиально новых и модернизации существующих образцов вооружения и военной техники.

СибГМУ основан в 1888 году как медицинский факультет Императорского Томского университета. В 2017 году СибГМУ получил статус опорного, став единственным медицинским вузом в списке победителей конкурса Минобрнауки РФ. СибГМУ занимает 49-е место в Национальном рейтинге университетов 2018 года, подготовленном Международной информационной группой «Интерфакс».

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