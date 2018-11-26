«Томь» уступила «Нижнему Новгороду»

Томский Обзор / Фото: 26 ноября 2018 // Фото: Vk.com/fctomtomsk

В минувшую субботу, 24 ноября, в Нижнем Новгороде прошел матч 24-го тура Первенства России по футболу среди команд ФНЛ 2018-2019 в рамках которого местный ФК «Нижний Новгород» принимал «Томь», сообщается на сайте томской команды.

Счет на 22-й минуте открыли гости. Автором гола стал Павел Кудряшов. Хозяева сравняли счет на 83-й минуте — Павел Игнатович головой направил мяч в ворота. Через шесть минут Даниил Фомин уверенно реализовал пенальти, выведя свою команду вперед.

В результате матч закончился со счетом 2:1. Следующий матч томская команда проведет 3 декабря в Армавире, где встретится с ФК «Армавир».

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