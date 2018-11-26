Два автомобиля пострадали от огня в Томске

26 ноября 2018 / Томский Обзор / Фото: Олег Асратян

Вчера, 25 ноября, в Томске произошло два пожара, в результате которых пострадали Renault Sandero и ВАЗ-2106, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о первом возгорании поступило в 17.24. У дома по ул.Сибирская, 114 загорелась припаркованная иномарка. В результате у автомобиля обгорело лакокрасочное покрытие, выгорело в моторном отсеке, в салоне оплавилась панель приборов. По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность систем транспортного средства.

О втором инциденте стало известно в 21.41. На ул.Мичурина, 20/2 загорелся автосалон, находящийся на 1 этаже двухэтажного железобетонного здания. К приезду пожарных в салоне было сильное задымление. В результате на 1 этаже (ремонтная зона), у легкового автомобиля ВАЗ-2106 выгорели моторный отсек и салон. Закоптились стены автосалона, частично закоптились автомобили. Площадь пожара составила 8 кв.м. Причина пожара устанавливается.





Тэги/темы: