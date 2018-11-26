В Томской области открыли первую ледовую переправу
Ледовая переправа открыта в Верхнекетском районе через р.Кеть автодороги Степановка – Катайга. Ее протяженность составляет 140 метров. Это первая открытая в этом сезоне переправа в Томской области, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
В Каргасокском районе (автодорога Каргасок – Средний Васюган) введены в эксплуатацию два наплавных моста для обеспечения деятельности газодобывающих предприятий. Один из мостов расположен на р. Салат, второй – на р. Чижапка.
Всего на территории Томской области запланировано открытие 70 ледовых переправ.
Государственная инспекция по маломерным судам МЧС России по Томской области предупреждает: во избежание несчастных случаев при движении через ледовые переправы необходимо соблюдать установленные нормы грузоподъёмности, строго выполнять требования всех информационных знаков, установленных перед переправами.