В Томской области открыли первую ледовую переправу

26 ноября 2018 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Ледовая переправа открыта в Верхнекетском районе через р.Кеть автодороги Степановка – Катайга. Ее протяженность составляет 140 метров. Это первая открытая в этом сезоне переправа в Томской области, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В Каргасокском районе (автодорога Каргасок – Средний Васюган) введены в эксплуатацию два наплавных моста для обеспечения деятельности газодобывающих предприятий. Один из мостов расположен на р. Салат, второй – на р. Чижапка.

Всего на территории Томской области запланировано открытие 70 ледовых переправ.

Государственная инспекция по маломерным судам МЧС России по Томской области предупреждает: во избежание несчастных случаев при движении через ледовые переправы необходимо соблюдать установленные нормы грузоподъёмности, строго выполнять требования всех информационных знаков, установленных перед переправами.

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