В Томске заработали освещенные лыжные трассы

26 ноября 2018 / Томский Обзор / Фото: Пресс-служба мэрии

В Томске открылись лыжные трассы в Академгородке (база «Метелица»), в спортивном комплексе «Кедр» и на «Тропе здоровья» на Буревестнике.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в продолжение существующей трассы был дополнительно благоустроен 1 км трассы, а также установлено 45 дополнительных опор освещения. Теперь все любители лыж и пеших прогулок имеют возможность заниматься любимым хобби на освещенной трассе общей протяженностью 10 км.

Освещение на лыжных трассах включается с наступлением сумерек и работает до 22.00 ежедневно. Исключение составят дни, когда температура воздуха опустится ниже 25°C, при таких погодных условиях освещение включаться не будет.

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