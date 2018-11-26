Почти 4 000 мам обратились в службу занятости Томской области в 2018 году

Томский Обзор / Фото: 26 ноября 2018 // Фото: Pixabay.com

При поддержке службы занятости с начала 2018 года в регионе нашли работу более 2000 мам с несовершеннолетними детьми.

Женщины работают лаборантами, программистами, пекарями, менеджерами, рекламщиками, медсестрами, режиссерами и официантами.

На сегодняшний день в службе занятости 12 000 вакансий, из которых 600 – гибкие формы занятости (неполное рабочее время, дистанционная работа). По данным портала «Работа в России», на гибкие формы требуются менеджеры, инженеры, водители, медсестры, юристы, продавцы и учителя.

- Сегодня мы работаем над пополнением регионального банка вакансий гибкими формами занятости, - рассказала Светлана Грузных, начальник Департамента труда и занятости населения Томской области. – Мамы - уязвимая категория на рынке труда, особенно при выходе из декретного отпуска. Часто у матерей просто не получается работать полный день из-за необходимости присмотра за детьми.

В 2018 году департамент труда провел опрос, участие в котором приняли 16 тыс. матерей. В ходе опроса было выявлено, что порядка 50 % женщин региона на сегодняшний день состоят в трудовых отношениях. Большинство мам хотят пойти на учебу для получения новых навыков. Желательная форма обучения для них – дистанционная.

В 2018 году по направлению службы занятости профобучение прошли 662 женщины с несовершеннолетними детьми.

Также при поддержке службы занятости 67 мам открыли собственное дело: фотография, салоны красоты, такси, ковка, производство шоколада.



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