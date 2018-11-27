Томичи вновь смогут написать письмо Деду Морозу
Сегодня, 27 ноября, стартует традиционная акция Почты России «Письмо Деду Морозу». Чтобы получить ответ от сказочного персонажа, необходимо успеть отправить ему письмо до 25 декабря.
Как сообщает пресс-служба УФПС Томской области – филиала ФГУП «Почта России» по традиции, в конце года в почтовых отделениях Томска и области появляются специальные ящики для писем Деду Морозу. Любой желающий может опустить туда свое послание для новогоднего персонажа. Всю корреспонденцию сотрудники отделений бережно собирают, потом формируют большую посылку и отправляют в резиденцию Деда Мороза. Так, в 2017 году только из главпочтамта Томска было отправлено почти 1150 писем.
В этом году в Томске специальный ящик для сбора писем и открыток Деду Морозу находится на главпочтамте (проспект Ленина, 93). Чтобы отправить письмо Деду Морозу, нужно до 25 декабря принести его на главпочтамт и опустить в специальный ящик. Можно отправлять как авторские, самодельные, так и типографские варианты посланий. Важно обязательно указать точный адрес получателя: индекс 162390, Вологодская область, г. Великий Устюг, Деду Морозу. А 25 декабря Томские почтовики централизованно отправят все письма и открытки в резиденцию Деда Мороза.