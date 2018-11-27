Томичи вновь смогут написать письмо Деду Морозу

27 ноября 2018 / Томский Обзор / Фото: Роман Сусленко

Сегодня, 27 ноября, стартует традиционная акция Почты России «Письмо Деду Морозу». Чтобы получить ответ от сказочного персонажа, необходимо успеть отправить ему письмо до 25 декабря.

Как сообщает пресс-служба УФПС Томской области – филиала ФГУП «Почта России» по традиции, в конце года в почтовых отделениях Томска и области появляются специальные ящики для писем Деду Морозу. Любой желающий может опустить туда свое послание для новогоднего персонажа. Всю корреспонденцию сотрудники отделений бережно собирают, потом формируют большую посылку и отправляют в резиденцию Деда Мороза. Так, в 2017 году только из главпочтамта Томска было отправлено почти 1150 писем.

В этом году в Томске специальный ящик для сбора писем и открыток Деду Морозу находится на главпочтамте (проспект Ленина, 93). Чтобы отправить письмо Деду Морозу, нужно до 25 декабря принести его на главпочтамт и опустить в специальный ящик. Можно отправлять как авторские, самодельные, так и типографские варианты посланий. Важно обязательно указать точный адрес получателя: индекс 162390, Вологодская область, г. Великий Устюг, Деду Морозу. А 25 декабря Томские почтовики централизованно отправят все письма и открытки в резиденцию Деда Мороза.

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